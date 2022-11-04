Manisa’da 6 ton üzüm çalan hırsız üzümleri satınca yakayı ele verdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki bir depodan 6 ton üzüm çalan hırsız, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7’inci JASAT Timi ve Kavaklıdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nde yaşan H.Ö., kendisine ait depodan 6 ton üzüm çalınması sonrası durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7’inci JASAT Timi ve Kavaklıdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler yaptıkları istihbarat çalışması sonrasında H.G. (34) isimli şahsın farklı günlerde 14 defa Salihli ilçesindeki tüccarlara gelerek yaklaşık 8 bin 200 kilogram üzüm sattığını tespit etti. Şüpheli H.G., ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.