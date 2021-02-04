Manisa’da 6 milyon paket kaçak makaron ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çeşitli markalarda 6 milyon 400 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçak makaron operasyonu düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan saha çalışmalarında Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde bulunan bir kargo firması adına kiralanan depoda kaçak bandrolsüz makaron olduğu tespit edildi. Manisa’dan Türkiye’nin çeşitli ilçelerine sevk edilmek üzere 6 milyon 400 bin adet çeşitli markalara ait bandrolsüz makaronun bulunduğu depoya baskın yapıldı.

Öte yandan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu işledikleri gerekçesiyle emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.