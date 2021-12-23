Manisa’da 6 milyon 500 bin makaron yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından piyasa değeri 500 bin TL olan 6 milyon 500 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirildi.

Manisa’da kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, başka illerden Manisa’ya bandrolsüz kaçak makaron getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Manisa’nın Şehzadeler ilçesi girişinde bulunan uygulama noktasında M.Ş.S. isimli şahsın kullandığı kamyonu durduran ekipler, kamyonda yaptıkları aramalarda piyasa değeri 500 bin TL olan 6 milyon 500 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.