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Manisa’da 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şahsa ait 6 ayrı ikamette uyuşturucu operasyonu düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Asayiş 01.09.2021, 17:11
Manisa’da 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şahsa ait 6 ayrı ikamette uyuşturucu operasyonu düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde bulunan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde belirlenen 4 şahsa ait 6 ikamette sabah saat 06.00’da şahısların yakalanmalarına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda toplam 64 adet sentetik ecza, 14,38 gram esrar maddesi, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 12 adet 7,65 mm fişek, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanırken 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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