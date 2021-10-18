Manisa’da 521,5 gram esrar ele geçirildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde evinde ve tarım arazisinde 521,5 gram esrar ve boyları 1,15 metreye ulaşan Hint keneviri ele geçirilerek gözaltına alınan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışma kapsamında M.S.’ye ait (34) ikamette, aracında ve tarım arazisinde aramalar yapıldı. Ekipler 521,5 gram esrar maddesi ve boyları 1,15 metreye ulaşan Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.