Manisa’da 5 ton sahte gübre ele geçirildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gece saatlerinde jandarma ekipleri tarafından her biri 50 kilogramlık çuvallarda 100 çuval sahte gübre ele geçirildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timinin istihbarı çalışmaları sonucu; sahte markalı ve kaçak gübrelerin piyasaya satış yapılacağı bilgisi alınması üzerine gece saat 02.00’da şüpheli A.A. (E/38) ait taşınmazda yapılan aramada 100 adet 50 kilogramlık çuvallarla toplamda 5 ton sahte gübre tespit edilerek el konuldu. Şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.