Manisa’da 4 genç tarım arazisinde infaz edildi

Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesinde jandarma tarafından aynı yerde başlarından vurulmuş halde 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

Ahmetli ilçesinde 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen olayda 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü.

Ova yolundan traktörle geçen bir çiftçin fark etmesi sonucu olay yerine Ahmetli Jandarma ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri intikal etti. Yapılan incelemelerde 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın’ın hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaparken 4 yakın arkadaşın cenazeleri Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde tek kırma diye bilinen bir adet tüfek bulunduğu iddia edilirken Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ahmetli İlçe Jandarma ekipleri soruşturma ağını genişletti.

Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi

Öte yandan olay yerine gelen gençlerin yakınları acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Gençlerin yakınları aldıkları haber karşısında şoka uğrarken gözyaşlarına hakim olamadılar ve feryat ettiler.

Ölen gençlerden biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin’in yeğeni

Olayda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Muharrem Zengin’in bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin’in yeğeni olduğu öğrenildi.