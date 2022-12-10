Manisa’da 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Peribacaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan Yunus S. idaresindeki 03 DP 844 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetin kaybolduğu tır, refüjdeki bariyerlere çarptı. Aynı yönde seyreden Yusuf K. idaresindeki 02 AAE 298 plakalı tır ise önündeki tıra çarpmamak için manevra yapında refüje çarparak durabildi. Ardından aynı yönde ilerleyen Mevlüt U. idaresindeki 45 LG 266 plakalı otomobil de kazaya karışan tırlara çarpmamak için refüje girerek bariyerlere çarparak durabilirken, Sebahattin E. idaresindeki 35 HYN 29 plakalı otomobil de tırların karıştığı kaza sebebiyle yola fırlayan bariyerlere çarptı. Zincirleme kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 35 HYN 29 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Halime E. (82) hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300, karayolunun Uşak istikametinde trafik akışı ekipler tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.