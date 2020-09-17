Manisa’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ 3 İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE İLE BİRLİKTE 6 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilçede gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Manisa’nın Alaşehir, Soma ve Yunusemre ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 kilo 134 gram esrar maddesi, bin 916 adet Gerica isimli uyuşturucu hap, 31 kök Hint keneviri, 3 gram skunk maddesi, 0,8 gram metamfetamin maddesi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. 6 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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