banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Evcil robotlara büyük ilgi!
Evcil robotlara büyük ilgi!
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!

Manisa’da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 3 ev yandı, 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Asayiş 10.10.2021, 21:51
Manisa’da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 3 ev yandı, 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi 4 Sokak’ta başladı. Edinilen bilgiye göre, ikamette başlayan yangın bir anda çevre evlere de sıçradı. Yangının paniğiyle evden çıkmak isterken eşyaların altında kalan 83 yaşındaki Ali Yaran hayatını kaybetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederlerken, 1 ev küle dönerken, 2 ev büyük zarar gördü. Korku dolu anların yaşandığı yangında vatandaşlar da yangına müdahaleye destek verdi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara 112 acil ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1