Son Dakika
Sağlık Bakanlığı: "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir."
Manisa’da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir araç içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Asayiş 23.02.2022, 17:30
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir araç içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Manisa genelinde kaçakçılık fiillerinin önlenmesi, izlenmesi ve araştırılması faaliyetleri kapsamında Manisa’ya çevre illerden kaçak akaryakıt getirildiği bilgisi üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışmalarında şüpheli T.S.’nin kullanımında bulunan araç İzmir-Ankara karayolu üzerinde Turgutlu ilçesinde durduruldu. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile araçta yapılan aramalarda 3 bin LT menşei belli olmayan kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında tahkikata başlandı.