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Manisa’da 250 dönüm ekili alan kül oldu

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Pazarköy Mahallesi yakınlarında çıkan yangın sonucu 40 dönüm arpa ve 210 dönüm buğday olmak üzere toplam 250 dönüm ekili alan zarar gördü.

Asayiş 30.05.2021, 15:39
Manisa’da 250 dönüm ekili alan kül oldu

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Pazarköy Mahallesi yakınlarında çıkan yangın sonucu 40 dönüm arpa ve 210 dönüm buğday olmak üzere toplam 250 dönüm ekili alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre Salihli’nin Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkiinde bulunan ekili tarım alanlarında yangın çıktı.

Yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği’ne bağlı 8 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı toplam 21 personel ile müdahale edildi.

Biçerdöver makinasına ait çarkların taşlara vurması sonucu çıkan kıvılcım nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangın sonucu 8 üreticiye ait 40 dönümü arpa, 210 dönümü buğday olmak üzere toplam 250 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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