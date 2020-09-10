Manisa’da 23 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE PİYASA DEĞERİ 23 MİLYON TL OLAN BOYLARI 3-4 METRE ARASINDA DEĞİŞEN 4 BİN 867 KÖK KENEVİR BİTKİSİ VE 85 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİNİN ARAMA ÇALIŞMALARININ İSE DEVAM ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde piyasa değeri 23 milyon TL olan 4 bin 867 kök kenevir bitkisi ve 85 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Turgutlu JASAT Timi ve KOM Şube ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Hacıisalar Mahallesi’nde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği belirlendi. Narkotik köpeği ve drone ile yapılan kontrol ve arazi araması esnasında şüpheli A.D. (64) isimli şahsın evinde, eklentilerinde ve tarlalarında bakımı yapılmış boyları 3-4 metre arasında değişen 4 bin 867 kök kenevir bitkisi ve yaklaşık 85 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 23 milyon TL olduğu ve şüpheli A.D.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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