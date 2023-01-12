Manisa’da 2022 yılında 438 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Manisa’da 2022 yılında zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 bin 922 şüpheliden 438’inin tutuklandığı açıklandı.

Manisa’da 2022 yılında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda; 3 bin 840 olayın meydana geldiği, operasyonlarda 5 bin 922 şüphelinin yakalandığı ve şüphelilerden 438’inin tutuklandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda ayrıca 25 kilo 827 gram metamfetamin, 180 kilo 700 gram esrar, 15 kilo 834 gram eroin, 311 gram kokain, 3 kilo 871 gram skunk, 136 bin 577 adet sentetik ecza hapı, 20 bin 850 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 759 gram kenevir tohumu, 440 bin 66 kök haşhaş bitkisi, 11 kilo 44 gram s.kannabinoid, 529 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 352 litre kaçak şarap, 91 adet hassas terazi, 91 adet tabanca, 25 adet tüfek, bin 777 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.