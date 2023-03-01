Manisa’da 2 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası kameraya yansıdı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabah erken saatlerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığı 2 motosikletin çarpışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan iki motosikletteki 3 kişiden 2’si hayatını kaybederken, bir çocuğun da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaza, Turgutlu ilçesi Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. İzmir istikametinden Ankara yönüne giden Uğur Urlun idaresindeki 45 UU 765 plakalı motosiklet, kavşaktan karşı yöne geçmeye çalışan Sıla Özcanbaz idaresindeki sepetli elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavşakta meydana gelen kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, çarpışmanın şiddeti ve motosikletlerdekilerin yola savrulması görülüyor.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüler Uğur Urlan ve Sıla Özcanbaz kaldırıldıkları Turgutlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, elektrikli motosiklette yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Senem Yılmazcan ise Turgutlu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Bölge esnafından Bekir Delikbaş, aynı yerde sürekli kazaların olduğunu belirterek, bu konuda bir an önce önlem alınmasını beklediklerini söyledi.