Manisa’da 17 adrese uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 17 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Soma ilçesinde 17 şahsa ait 17 ev ve 1 iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 28 adet sentetik ecza, 25 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 2 adet ruhsatsız tüfek, 52 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürülürken işlemlerine devam edildiği öğrenildi.