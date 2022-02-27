Manisa’da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından düzenlenen baskında yaklaşık 1,5 tonluk sahte içki ele geçirildi.

Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi’nde yıllık kiralanan bir evde sahte alkollü içki üretildiği istihbaratı üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri harekete geçti. M.A.K.’nin kiraladığı ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler bidonlar içerisinde 1,5 ton sahte alkollü içki ele geçirildi. Ele geçirilen alkollü içkiler imha edilmek üzere karakola götürülürken firari durumda olan şüpheli M.A.K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.