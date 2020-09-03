Manisa’da 11 bin 340 kök kenevir ele geçirildi
MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE TURGUTLU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI İLE KOM VE İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 30 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ 11 BİN 340 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 milyon TL değerindeki 11 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesi ova bölgesinde yasa dışı kenevir ekildiği istihbaratı üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede drone ile havadan inceleme yaptı. Havadan yapılan kontroller ve arazi araması esnasında mısır tarlalarında bakımı yapılmış ve boyları 2,5 ile 3 metre arasında değişen 11 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri 30 milyon TL olduğu belirtilirken, operasyonla Manisa’da bugüne kadar en fazla yakalanan yasadışı ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirilmiş oldu.
Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda kenevir bitkisinden numune alınarak imha edilirken kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam ediyor.
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25