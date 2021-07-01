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Manisa’da 10 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 bin 500 kök kenevir ile 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Asayiş 01.07.2021, 15:59
Manisa’da 10 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 bin 500 kök kenevir ile 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Sivrica Mahallesi’nde uyuşturucu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede drone ile havadan incelemelerde bulundu. Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando Bölüğü, JASAT Timleri ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda dere yatakları boyunca bakımları yapılmış 10 bin 500 kök kenevir bitkisi ve 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Kenevirleri eken 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
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