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Manisa’da 1 kilo 497 gram metamfetamin ele geçirildi
Manisa’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 497 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişiden 1’i mahkemece tutuklandı.
Asayiş 03.02.2023, 18:01
Manisa’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 497 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişiden 1’i mahkemece tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince takibe alınan araçta yapılan aramada 1 kilo 497 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinden M.T. (61) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.