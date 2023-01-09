Manisa’da 1 haftada 6 uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Düzenlenen 50 farklı operasyonda 79 şüpheli yakalanırken 6’sı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonlarda bin 131 gram esrar maddesi, bin 90 gram skunk maddesi, 680 adet sentetik ecza, 91 adet ecstasy hap, 50 gram metamfetamin, 2 gram kokain maddesi, 1 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 35 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, bin TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren para, ele geçirildi.