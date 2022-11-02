Manisa’da 1 ayda 34 uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ayda 34 kişi tutuklandı çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi. Manisa’da ekim ayı içerisinde 303 operasyon düzenlenirken gözaltına alınan 453 şüpheliden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 39 bin 118 adet sentetik ecza, 2 bin 519 gram esrar maddesi, bin 571 gram metamfetamin maddesi, 435 adet extacy hap, 15 gram skank maddesi, 8 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4 kök kenevir bitkisi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 217 adet fişek, 7 adet hassas terazi, 13 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 15 bin 565TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.