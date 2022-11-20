Manisa polisi uyuşturucuya geçit vermedi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Akhisar ve Soma ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Akhisar ve Soma ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonda Akhisar’da durdurulan bir araçta yapılan aramada 256 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan D.A. (33) emniyete götürüldü.

Soma’da şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada ise 3 parça halinde 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, C.K. (36) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Her iki operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.