Manisa Emniyetinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 98 şüpheliden 10’unun tutuklandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 6-13 Mart tarihleri arasında il genelinde toplam 65 olay meydana gelirken, gözaltına alınan 98 şüpheliden adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 1.442 adet ecstasy maddesi, 65 adet sentetik ecza hapı, 61 gram esrar maddesi, 59 gram metamfetamin maddesi, 4 gram skunk maddesi, 2 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 16 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 51 bin 650 TL nakit para ele geçirildiği öğrenildi.