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Manisa'da kuyumcu vurgunu iddiası
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaklaşık 150 kişilik grup kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kuyumcuyu bastı. Kuyumcu linç etmek isteyen vatandaşlara polis müdahale ederken, vatandaşlar karakola gidip şikayette bulundu.
Asayiş 26.09.2020, 09:12 26.09.2020, 09:15
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