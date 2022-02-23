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Mangal yakarken saçları yandı
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde mangal yakarken saç ve başının yanması sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuk, İstanbul’a yanık merkezine sevk edildi.
Asayiş 23.02.2022, 16:14
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde mangal yakarken saç ve başının yanması sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuk, İstanbul’a yanık merkezine sevk edildi.
Talihsiz olay, Muratlı’nın Kırkkepenekli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Kırkkepenekli Mahallesi’nde piknik esnasında mangal yakılırken başının yanması sonucu yaralanan 8 yaşındaki E.T. önce Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne, oradan da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi. Tedavisi süren küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluştu.
Mangalın ispirto ile yakılmaya çalışıldığı, o esnada kazanın meydana geldiği ileri sürülürken, talihsiz olaya dair soruşturma başlatıldı.