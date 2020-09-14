banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
ROK Beyaz TV’de göründü! Boşnaklar isyan etti
ROK Beyaz TV’de göründü! Boşnaklar isyan etti
78 yaşındaki bastoncu dede, gençlere parmak ısırtıyor
78 yaşındaki bastoncu dede, gençlere parmak ısırtıyor
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Mangal ateşinden otlara sıçrayan alevler az kalsın faciaya neden oluyordu

ERZURUM’DA BİR GRUP ŞAHIS YAKTIKLARI MANGAL ATEŞİNİ SÖNDÜRMEYİ UNUTUNCA YANGIN ÇIKTI. OTLARA SIÇRAYAN ALEVLER AZ KALSIN FACİAYA NEDEN OLUYORDU.

Asayiş 14.09.2020, 10:24
3
Mangal ateşinden otlara sıçrayan alevler az kalsın faciaya neden oluyordu

Erzurum’da bir grup şahıs yaktıkları mangal ateşini söndürmeyi unutunca yangın çıktı. Otlara sıçrayan alevler az kalsın faciaya neden oluyordu.

Yıldızkent ilçesinde kimlikleri belirlenemeyen bir grup şahıs, akşam saatlerinde mangal yapmak için ateş yaktı. Daha sonra mangal ateşini söndürmeden giden şahıslar yangın çıkmasına neden oldu. Mangal ateşinden otlara sıçrayan alevler hızla büyüyerek çevreye yayıldı. Kısa sürede büyüyen yangın otları ve ağaçları yakarak kül etti. Öte yandan çevreden geçerken yangını gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2020
İmsak 05:10
Güneş 06:37
Öğle 13:05
İkindi 16:36
Akşam 19:23
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Erzurumspor 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Kayserispor 1 3
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Çaykur Rizespor 1 0
15. Kasımpaşa 1 0
16. Gaziantep FK 1 0
17. Trabzonspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Altınordu 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Adanaspor 1 3
5. Ankara Keçiörengücü 1 3
6. Ankaraspor 1 3
7. Altay 1 1
8. Samsunspor 1 1
9. Akhisar Bld.Spor 0 0
10. Balıkesirspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Tuzlaspor 0 0
13. Bandırmaspor 1 0
14. Boluspor 1 0
15. Eskişehirspor 1 0
16. İstanbulspor 1 0
17. Bursaspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Everton 1 3
7. Aston Villa 0 0
8. Brighton 0 0
9. Burnley 0 0
10. Chelsea 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Wolverhampton 0 0
15. Leeds United 1 0
16. Southampton 1 0
17. Tottenham 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0