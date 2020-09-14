Son Dakika
Mangal ateşinden otlara sıçrayan alevler az kalsın faciaya neden oluyordu
ERZURUM’DA BİR GRUP ŞAHIS YAKTIKLARI MANGAL ATEŞİNİ SÖNDÜRMEYİ UNUTUNCA YANGIN ÇIKTI. OTLARA SIÇRAYAN ALEVLER AZ KALSIN FACİAYA NEDEN OLUYORDU.
Asayiş 14.09.2020, 10:24
3
Erzurum’da bir grup şahıs yaktıkları mangal ateşini söndürmeyi unutunca yangın çıktı. Otlara sıçrayan alevler az kalsın faciaya neden oluyordu.
Yıldızkent ilçesinde kimlikleri belirlenemeyen bir grup şahıs, akşam saatlerinde mangal yapmak için ateş yaktı. Daha sonra mangal ateşini söndürmeden giden şahıslar yangın çıkmasına neden oldu. Mangal ateşinden otlara sıçrayan alevler hızla büyüyerek çevreye yayıldı. Kısa sürede büyüyen yangın otları ve ağaçları yakarak kül etti. Öte yandan çevreden geçerken yangını gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2020
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:37
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:23
|Yatsı
|20:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Erzurumspor
|1
|3
|8. Fenerbahçe
|1
|3
|9. Kayserispor
|1
|3
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Çaykur Rizespor
|1
|0
|15. Kasımpaşa
|1
|0
|16. Gaziantep FK
|1
|0
|17. Trabzonspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Altınordu
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Adanaspor
|1
|3
|5. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|6. Ankaraspor
|1
|3
|7. Altay
|1
|1
|8. Samsunspor
|1
|1
|9. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|10. Balıkesirspor
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Tuzlaspor
|0
|0
|13. Bandırmaspor
|1
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. Eskişehirspor
|1
|0
|16. İstanbulspor
|1
|0
|17. Bursaspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Liverpool
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Everton
|1
|3
|7. Aston Villa
|0
|0
|8. Brighton
|0
|0
|9. Burnley
|0
|0
|10. Chelsea
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Sheffield United
|0
|0
|14. Wolverhampton
|0
|0
|15. Leeds United
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Tottenham
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0