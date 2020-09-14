Mangal ateşinden otlara sıçrayan alevler az kalsın faciaya neden oluyordu

Erzurum’da bir grup şahıs yaktıkları mangal ateşini söndürmeyi unutunca yangın çıktı. Otlara sıçrayan alevler az kalsın faciaya neden oluyordu.

Yıldızkent ilçesinde kimlikleri belirlenemeyen bir grup şahıs, akşam saatlerinde mangal yapmak için ateş yaktı. Daha sonra mangal ateşini söndürmeden giden şahıslar yangın çıkmasına neden oldu. Mangal ateşinden otlara sıçrayan alevler hızla büyüyerek çevreye yayıldı. Kısa sürede büyüyen yangın otları ve ağaçları yakarak kül etti. Öte yandan çevreden geçerken yangını gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.