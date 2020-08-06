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Mangal ateşi eve sıçradı, yangında ev kullanılamaz hale geldi
İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE TEK KATLI BİR EVİN BAHÇESİNDE YAKILAN MANGAL EVE SIÇRADI. ÇIKAN YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
Asayiş 06.08.2020, 01:28
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İzmir’in Konak ilçesinde tek katlı bir evin bahçesinde yakılan mangal eve sıçradı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 23.55 sıralarında Vezirağa Mahallesi 2252 sokakta bulunan evin bahçesinden çıktı. Hasan K’ye (44) ait tek katlı evin bahçesinde mangal yakmadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalleli itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince ikamete sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin sıçradığı elektrik kabloları da yangından zarar gördü.
Öte yandan, yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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