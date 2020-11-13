Mandalina hırsızları yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde mandalina hırsızlığı yapan 3 kişi güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi’nde bahçe yoluna bırakılan içi dolu mandalina kasalarını çalan kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma yaptı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şahısların kamyonete yükledikleri mandalinaları öncü araç eşliğinde götürdükleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şahısların daha önce de Mağaracık Mahallesi’ndeki bahçeden mandalina çaldığı belirlendi.