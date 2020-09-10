Manavgat’taki orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı
MANAVGAT'TAKİ ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞMADAN KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 23.00 sıralarında başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.
Çok sayıda arazöz, itfaiye, su ikmal aracı, iş makinesi ve orman ekibinin yanı sıra mahalle sakinlerinin de müdahale ettiği yangında 10 nektar dolayında orman ve zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi.
Geçen yıl Ağustos ayında aynı bölgede çıkan orman yangını, öğle saatlerine kadar devam etmiş, 45 mektar ormanlık alan yangında zarar görmüştü.
Saat 23:00 sıralarında Manavgat’ın Gündoğdu Mahallesine bağlı Arapbeleni mevkiinde çıkan ve sürekli yön değiştiren şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, yaklaşık 2 buçuk saatlik bir çalışmanın ardından yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. .
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Taşağıl Orman İşxletme Müdürlüğünün yanı sıra Manavgat ve Antalya’nın diğer ilçelerinden Orman işletmelerine ait arazöz, ilk müdahale araçları, iş makineleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri, Manavgat Belediyesi ait su ikmal araçları müdahalede bulundu.
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