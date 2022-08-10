banner528

banner549

banner547

Son Dakika
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Manavgat’taki orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki çıkan orman yangını büyümeden söndürülürken, 4 dönümlük alan zarar gördü.

Asayiş 10.08.2022, 11:35
Manavgat’taki orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki çıkan orman yangını büyümeden söndürülürken, 4 dönümlük alan zarar gördü.

Manavgat’a bağlı Uzunlar Mahallesi Havut mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ve kısa sürede bölgeye ulaşan yangın söndürme ekiplerine 3 uçak ve 2 helikopter hava desteği verdi. Orman İşletmesine ait arazözlerin yanında Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler birimine ait su tankerlerinin de desteğiyle yangın fazla yayılmadan söndürüldü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 4 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu