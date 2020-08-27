Manavgat’taki bir markette sahte alkol ele geçirildi
MANAVGAT’TAKİ BİR MARKETTE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir markette ve market işletmecisinin evinde sahte alkol ele geçirildi. Olaya ilişkin iş yeri sahibi hakkında "5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde H.G. isimli şüphelinin iş yerine ve Şelale Mahallesi’nde bulunan ikametine baskın düzenledi. Evde ve iş yerinde yapılan aramalarda 26 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol, 19 litre yapılmış sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 78 adet sahte alkol yapımında kullanılan aroma ve 5 adet 1 litre boş etil alkol şişesi ele geçirildi.
Ekiplerce yakalanan market işletmecisi H.G. hakkında ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem başlatıldı.
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