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Manavgat’ta zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 karayolu Karaöz Mahallesi sınırında meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Asayiş 22.09.2021, 14:51
Manavgat’ta zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 karayolu Karaöz Mahallesi sınırında meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alanya-Manavgat D-400 karayolu Karaöz sınırlarında arızalanarak duman çıkardığı için yolun sağ tarafına park eden Hakan Genim’in kullandığı 42 AHU 735 plakalı otomobile çarpmamak için yavaşlayan Emin Bakır’ın kullandığı 07 AAU 314 plakalı araca, aynı istikamette seyir halindeki Feyzullah Yiğiter’in kullandığı 70 ED 264 plakalı araç arkadan çarptı. 70 ED 264 plakalı araç ise Teslime Defne Şenol’un kullandığı 07 LGF 07 plakalı araca arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücü Teslime Defne Şenol ile araçlarda yolcu olarak bulunan Hasan Yiğiter, Asel Dülgar ve Lefiye Şenol (58) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Manavgat’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Lefiye Şenol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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