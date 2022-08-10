banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Lübnan, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemisini kabul etmedi
Lübnan, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemisini kabul etmedi
8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK’lı terörist yakalandı
8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK’lı terörist yakalandı

Manavgat’ta yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsüne minibüs çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bisiklet ile çarpışıp yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü, arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Asayiş 10.08.2022, 09:07
Manavgat’ta yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsüne minibüs çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bisiklet ile çarpışıp yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü, arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayır Mezarlığı yönünden gelen ismi öğrenilemeyen bisiklet sürücüsü ile Bilal Ş.’nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklete arkasından gelen Levent D.’nin kullandığı 07 ABD 406 plakalı minibüs çarptı. Kazada yaralanan Bilal Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu