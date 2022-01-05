Manavgat’ta uyuşturucu ticareti yapan şüpheliye jandarma baskını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 27 yaşındaki M.G’nin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Manavgat KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Çeltikçi Mahallesinde yakaladıkları şüphelinin evinde yapılan aramada; satışa hazır 3 paket halinde 15 gram metanfetamin, satışa hazır 25 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G’nin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.