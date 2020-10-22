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Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
ANTALYA'DA İSTİHBARAT ÇALIŞMASI SONUCU BİR EVE YAPILAN BASKINDA ULUŞTURU MADDE, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 22.10.2020, 15:08
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Antalya’da istihbarat çalışması sonucu jandarma tarafından bir eve yapılan baskında uyuşturu madde, silah ve para ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Side mahallesinde bir eve baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 1 adet Sigsasuer marka el yapımı, 7x65 mm tabanca, 8 gram kokain ve 26.000 TL ele geçirildi. Evde ikamet ettikleri belirlenen ve gözaltına alınan A.D. ve R.Ç. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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