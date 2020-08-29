Manavgat’ta sahte Amerikan Doları ele geçirildi
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YAPILAN OPERASYONDA BİN 500 SAHTE AMERİKAN DOLARI ELE GEÇİRİLDİ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapılan operasyonda bin 500 sahte Amerikan Doları ele geçirildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda Aşağı Hisar Mahallesinde bulunan 3 ayrı markette sahte 50 Dolar karşılığında alışveriş yapan şahısların olduğu bilgisi alındı. İşyerlerindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirenlerin aynı kişiler olduğu anlaşıldı. Serik ilçesinde olduğu tespit edilen şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada;
Sahte 30 adet 50’ lik banknot halinde bin 500 Amerikan Doları ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak Türkmenistan Uyruklu M.B., J.A., A.M., P.A. ve F.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden A.M. Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakılırken P.A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. M.B., J.A. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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