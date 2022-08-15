banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı

Manavgat’ta polisten ’güven ve huzur’ uygulaması

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 93 polisin katılımıyla yapılan ’güven ve huzur’ uygulamasında 275 şahıs sorgulanırken, denetlenen 104 araçtan 2 tanesine 2 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Asayiş 15.08.2022, 12:15
Manavgat’ta polisten ’güven ve huzur’ uygulaması

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 93 polisin katılımıyla yapılan ’güven ve huzur’ uygulamasında 275 şahıs sorgulanırken, denetlenen 104 araçtan 2 tanesine 2 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Manavgat genelinde park-bahçe, sahiller, mesire alanları, metruk binalar, meydanlar, ilçenin giriş noktaları ve ana arterlerinde ’güven ve huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. 93 polisi ile gerçekleştirilen uygulamalarda 275 şahıs sorgulanırken, denetlenen 104 araçtan 2 tanesine 2 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Yorumlar (0)
18°
hafif yağmur