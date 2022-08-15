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Manavgat’ta polisten ’güven ve huzur’ uygulaması
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 93 polisin katılımıyla yapılan ’güven ve huzur’ uygulamasında 275 şahıs sorgulanırken, denetlenen 104 araçtan 2 tanesine 2 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.
Asayiş 15.08.2022, 12:15
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 93 polisin katılımıyla yapılan ’güven ve huzur’ uygulamasında 275 şahıs sorgulanırken, denetlenen 104 araçtan 2 tanesine 2 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.
Manavgat genelinde park-bahçe, sahiller, mesire alanları, metruk binalar, meydanlar, ilçenin giriş noktaları ve ana arterlerinde ’güven ve huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. 93 polisi ile gerçekleştirilen uygulamalarda 275 şahıs sorgulanırken, denetlenen 104 araçtan 2 tanesine 2 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.