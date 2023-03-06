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Manavgat’ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Asayiş 06.03.2023, 10:19
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza; Mimar Sinan Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Can Öztürk’ün kullandığı 34 CTN 093 plakalı otomobil ile Mustafa Akarsu’nun kullandığı 06 CLE 130 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Akarsu, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.