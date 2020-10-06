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Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. KAZA ANIYSA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Asayiş 06.10.2020, 15:34
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Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Yayla Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İrfan Yaman’ın kullandığı 07 LIE 88 plakalı otomobil ile Hasan özçelik’in kullandığı 07 L 5827 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anıysa güvenlik kameralarına yansıdı.

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