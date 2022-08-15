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Manavgat’ta otel odasında 387 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otel odasında 387 litre sahte içki ele geçirildi.

Asayiş 15.08.2022, 10:41
Manavgat’ta otel odasında 387 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otel odasında 387 litre sahte içki ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Müdürlüğü JASAT ekiplerince Gündoğdu Mahallesi’ndeki bir otelde kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. E.M.’nin işletmeciliğini yaptığı otelde, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen aramada; 230 litre etil alkol, 150 litre fıçı bira, 10 adet 70’lik rakı olmak üzere toplam 387 litre kaçak alkol ile alkol doldurmada kullanılan toplam 54 adet boş içki şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan otel odasına girilerek bidon, içki şişeleri ve malzemelerin ele geçirildiği anlar kameralara yansıdı.

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