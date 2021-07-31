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Manavgat’ta orman yangını devam ediyor, metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangın hala kontrol altına alınamadı. Yangın, Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisinin üst tarafındaki ormanlık bölgeye kadar ilerledi.

Asayiş 31.07.2021, 10:00
Manavgat’ta orman yangını devam ediyor, metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangın hala kontrol altına alınamadı. Yangın, Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisinin üst tarafındaki ormanlık bölgeye kadar ilerledi.

Manavgat’ın dört bir yanını saran alevler bu sabah saatlerinde de Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi yakınlarına kadar geldi. Tesisin üst tarafında bulunan ormanlık alandan yükselen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içerisinde alevler, ormanlık alanın büyük bölümünü kapladı. Alevler metrelerce yükselirken, rüzgarın etkisi ile 500 metreye kadar gidebilen alevli kozalaklar yangının büyümesine sebep oluyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
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