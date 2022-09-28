Manavgat’ta kaçak parfüm ve sigara operasyonu

Antalya’da jandarma tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 520 bin Türk Lirası değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Manavgat’ta faaliyet gösteren iki ayrı işletmede kaçak parfüm, sigara ve kaçak elektronik sigara satıldığı, perakende olarak piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Takip Timi ekipleri operasyon düzenledi. H.A. ve A.J.K. isimli şahısların işyerlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 4 bin 773 adet kaçak parfüm, 392 paket kaçak sigara, 142 adet kaçak elektronik sigara ele geçilirken, yakalanan ürünlerin piyasa değerlerinin ise 1 milyon 520 bin Türk Lirası olduğu belirtildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.