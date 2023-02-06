Manavgat’ta itfaiye aracı minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, deprem bölgesine destek için giden itfaiye aracı ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Deprem bölgesine kurtarma çalışmalarına destek vermek için giden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçlarından biri, D400 Karayolu Gündoğdu kavşağında minibüsle çarpıştı. Kazada metrelerce sürüklenen otomobildeki 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ana yoldan ilerleyen itfaiye aracının karşı yöne geçmeye çalışan minibüse çarptığı anlar yer aldı.