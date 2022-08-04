banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Manavgat’ta inşaat şantiyesinden 1 milyon liralık hırsızlık iddiası

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir inşaat şantiyesinden 1 milyon liralık malzeme çaldığı iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Asayiş 04.08.2022, 12:43
Manavgat’ta inşaat şantiyesinden 1 milyon liralık hırsızlık iddiası

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir inşaat şantiyesinden 1 milyon liralık malzeme çaldığı iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Dikmen Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaatın alt yüklenici firma ortaklarından K.B., İ.Y. ve M.S., alanda bulunan yaklaşık 1 milyon lira tutarındaki çeşitli inşaat malzemelerinin şantiyede duvar ustası olarak çalışan S.K. tarafından çalınarak, inşaat yapı malzeme alım satım işi yapan C.D’ye satıldığı ihbarında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli S.K. ve C.D. inşaat şantiyesinde yakalandı. Olay yerinde yapılan araştırmada toprak zemin üzerinde C.D.’ye ait olduğu tespit edilen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu