Manavgat’ta hareket halindeki otomobil yandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Bünyamin Arslan’ın kullandığı 07 EHY 08 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş kavşağına yaklaştığı sırada motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü aracını yolun sağına çekerek araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, otomobilin motor bölümü tamamen yandı.

Bünyamin Arslan, aracında hiçbir sorun olmadığını, evinden çıktıktan 500 metre sonra aracının aniden yanmaya başladığını söyledi.