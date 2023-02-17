Manavgat’ta hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şiyan Kaplan’ın kullandığı 07 LSZ 37 plakalı hafif ticari araçla, Soner Yasavur’un kullandığı 07 ASY 607 plakalı motosiklet çarpıştı. Kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletin aşırı hızlı olduğu görülürken, yapılan kontrolde sürücü belgesinin olmadığı belirlenen hafif ticari aracın sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 8 bin 190 lira olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.