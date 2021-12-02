Manavgat’ta ev yangını korkuttu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Sarılar Mahallesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının ardından yapılan ilk incelemeye göre yangının fişte takılı laptoptan çıktığının tahmin edildiği bildirildi

Yangın, Sarılar Mahallesi 3041 Sokakta bulunan Hakan Gülcan’a ait evde çıktı. Çevredikilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler tarafından söndürüldü.

Çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirlenirken, yangının ardından yapılan ilk incelemelerde yangının evin çocuk odasında çıktığı, fişi takılı olarak bırakılan laptoptan çıkmış olabileceği bildirildi.