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Manavgat’ta dolu yağışı sonrası kapanan yol ulaşıma açıldı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde dolu yağışı nedeniyle kapanan yol, iş makinesi tarafından temizlenerek trafiğe açıldı.
Asayiş 19.12.2021, 15:04
Antalya’nın Manavgat ilçesinde dolu yağışı nedeniyle kapanan yol, iş makinesi tarafından temizlenerek trafiğe açıldı.
Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Bayır Mezarlığı yakınlarındaki yolda yer yer yarım metreyi bulan dolu birikintisi yolu ulaşıma kapattı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, yolu iş makineleri ile temizleyerek trafiğe açtı.