banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!

Manavgat’ta çıkan orman yangınında vatandaşlar seferber oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığında orman yangını çıktı. Vatandaş ve itfaiyelerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 14.09.2021, 13:50
Manavgat’ta çıkan orman yangınında vatandaşlar seferber oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığında orman yangını çıktı. Vatandaş ve itfaiyelerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sorgun Çamlığında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar, su şişeleri ve yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. O sırada bir firmaya ait iş makinası anında yangın bölgesine girerek yangının ilerlemesini kesti. Olay yerine gelen İtfaiyelerinde müdahalesi sonucu yangın kontrol alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0